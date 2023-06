Ingin Rambut Lebat dan Sehat? Gunakan 5 Jenis Minyak Ini untuk Pertumbuhan dan Mengurangi Kerontokan



Ilustrasi minyak rambut untuk atasi kerontokan--freepik.com

JURNALIS INDOENSIA- Cara memperkuat akar rambut dan menghentikan kerontokan rambut yang efektif dengan minyak.

Rambut Rontok merupakan masalah rambut yang sangat mengganggu. Seperti ketika melihat helaian rambut di bantal, bahu, dan pakaian.

Jika Anda tidak menyadarinya, terkadang masalah rambut rontok yang berlebihan dapat menyebabkan kebotakan juga.

(BACA JUGA:Cara Mengatasi Kecemasan Sosial: 8 Strategi Efektif yang Dapat Dicoba)

Banyak faktor, termasuk genetika, masalah hormonal, infeksi jamur, stres dan kekurangan nutrisi, dapat menyebabkan kerontokan rambut.

Tapi ada kabar baik dalam artikel ini untuk Anda. Anda dapat melawan masalah ini dengan menggunakan minyak terbaik tertentu untuk pertumbuhan kembali rambut.

Cobalah 5 minyak rambut ini untuk pertumbuhan dan ketebalan rambut, jauhkan semua kesengsaraan rambut Anda!

Manfaat minyak untuk rambut

Minyak rambut membantu dalam meningkatkan sirkulasi darah di kulit kepala, yang meningkatkan pertumbuhan rambut.

(BACA JUGA:7 Kesalahan Umum Saat Mencuci Wajah: Hindari Ini untuk Kulit yang Sehat)

Meskipun ini adalah manfaat memijat kulit kepala, Anda harus sangat berhati-hati saat memilih minyak untuk mendorong pertumbuhan rambut.

Minyak rambut yang tepat memastikan rambut Anda tetap terhidrasi dan kelembapannya terkunci. Selain itu, membantu mencegah masalah rambut sehingga bisa tumbuh lebih panjang dan bersinar.

Melansir dari HealthShots, Dr Rinky Kapoor, Konsultan Dermatologis, Dermatologis Kosmetik, dan Ahli Bedah Dermato, Klinik Estetika, memberi informasi dan saran mengenai beberapa minyak terbaik untuk mengendalikan kerontokan rambut dan meningkatkan pertumbuhan rambut.

(BACA JUGA:Penyebab Mendadak Penurunan dan Peningkatan Kadar Gula Darah pada Diabetes: 10 Alasan yang Perlu Diketahui)

Berikut adalah 5 minyak teratas untuk pertumbuhan kembali rambut:

1. Minyak Jarak

Kaya akan asam lemak, asam linolenat, dan asam oleat, serta vitamin E dan mineral, minyak jarak bekerja seperti keajaiban untuk mencegah rambut kering dan mendorong pertumbuhan kembali rambut yang lebih cepat dan lebih tebal. Selain itu, ia memiliki kualitas anti-inflamasi dan antibakteri, yang bersama-sama memerangi masalah kulit kepala kering, bersisik, dan lainnya. Gunakan dengan minyak wijen. Hangatkan sedikit minyak sebelum mengoleskannya ke kulit kepala dan rambut Anda.

2. Minyak Zaitun

Ini adalah bahan pokok yang umum di banyak rumah tangga saat ini dan juga diketahui memiliki efek positif pada rambut Anda. Minyak zaitun kaya akan antioksidan yang membantu melindungi dan melembabkan rambut. Selain itu, mengurangi produksi DHT (dihydrotesterone), hormon yang menyebabkan kerontokan rambut. Penggunaan teratur melindungi rambut dari kerusakan akibat panas dan melindungi keratin rambut alami. Gunakan minyak zaitun yang sedikit dihangatkan untuk memijat kulit kepala.

(BACA JUGA:Perawatan Wajah yang Efektif: 10 Hal yang Perlu Diperhatikan Setelah Facial)

3. Minyak Rosemary

Minyak rosemary sama efektifnya dengan Minoxidil, zat yang dapat meningkatkan pertumbuhan rambut dan menghentikan kebotakan lebih lanjut. Elemen penting dalam minyak mencegah folikel rambut mati. Selain itu, menghentikan kerontokan rambut dini dan memelihara folikel untuk menghentikan rambut beruban dini . Ini memiliki sifat antimikroba dan anti-inflamasi yang dapat membalikkan rambut rontok. Masukkan beberapa tetes minyak ini ke dalam Minyak Kelapa dan oleskan pada kulit kepala dan pijat.

4. Minyak Thyme

Kondisi kerontokan rambut alopecia areata dapat berhasil diatasi dengan minyak thyme. Antioksidan dan flavonoid yang ditemukan dalam thyme mencegah ketombe, gatal, dan infeksi kulit kepala. Selain itu, menjaga kesehatan rambut dan mendorong pertumbuhan rambut. Oleskan beberapa tetes minyak pembawa ke rambut dan kulit kepala Anda setelah menggabungkannya.

5. Minyak kelapa

Last but not least, minyak kelapa adalah penyelamat rambut. Ini sangat kaya akan sifat antioksidan dan anti-inflamasi dan bekerja sangat baik untuk mengendalikan semua kesengsaraan rambut Anda. Ini memberi rambut Anda nutrisi yang tepat dan menghidrasi kulit kepala dan rambut Anda secara mendalam. Apalagi? Pijatan teratur dengan minyak kelapa dapat meningkatkan sirkulasi darah dan mencegah kerontokan rambut. Gunakan minyak peras dingin untuk manfaat maksimal.

(BACA JUGA:Dari Sampo Hingga Pijatan, Ini 8 Cara Ampuh Mengatasi Rambut Rontok dan Membuatnya Sehat)

JI