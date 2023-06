Kapan Waktu yang Tepat untuk Mengonsumsi Vitamin? Temukan Jawabannya dan Tips untuk Maksimalkan Efektivitasnya



JURNALIS INDONESIA - Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat mengonsumsi vitamin untuk memaksimalkan manfaatnya bagi tubuh.

Beberapa vitamin bekerja paling baik dikonsumsi saat di pagi hari, yang lain bekerja lebih baik saat Anda meminumnya saat makan atau sebelum tidur.

Artikel ini akan membahas tentang waktu yang tepat untuk mengonsumsi vitamin dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan.

Vitamin dan suplemen telah menjadi bagian penting dari kebiasaan kesehatan dan nutrisi sehari-hari bagi banyak orang. Namun, apakah ada waktu yang tepat untuk mengonsumsi vitamin agar dapat memperoleh manfaat yang optimal?

Mengingat bahwa vitamin berperan dalam proses metabolisme tubuh dan penyerapan nutrisi, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan saat memutuskan waktu yang tepat untuk mengonsumsinya.

Sebagian besar vitamin terbagi dalam dua kategori yakni, larut dalam air atau larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air paling efektif bila Anda meminumnya dengan air saat perut kosong. Untuk vitamin yang larut dalam lemak, sebaiknya dikonsumsi saat makan karena tubuh Anda dapat menyerapnya dengan lebih baik.

Mengonsumsi vitamin dan Multivitamin adalah kebiasaan yang bagus pada usia berapa pun.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa suplemen vitamin dan multivitamin dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Anda secara umum serta membantu mencegah kekurangan nutrisi , yang juga dapat memengaruhi kesehatan mental Anda.

Jadi sudah banyak penelitian yang menyebutkan mengonsumsi vitamin dan multivitamin bermanfaat bagi kesehatan Anda, tetapi Anda mungkin tidak tahu kapan harus meminumnya untuk mendapatkan manfaat terbaiknya.

Melansir dari Verywellmind, berikut adalah beberapa faktor yang perlu Anda ketahui:

Multivitamin

Jika Anda memang mengonsumsi atau berencana mengonsumsi multivitamin, lakukan dengan makan dan minum banyak air agar penyerapannya optimal oleh tubuh Anda.

Vitamin B

Vitamin B mencakup berbagai vitamin dari B1 hingga B12 dan asam folat. Vitamin B sangat penting untuk fungsi optimal dari banyak proses dalam tubuh Anda. Mereka membantu tubuh Anda membentuk sel darah merah yang sehat dan mendapatkan energi dari makanan yang Anda makan. Kekurangan vitamin B juga dikaitkan dengan kesehatan mental yang buruk

Kapan Mengonsumsi Vitamin B

Vitamin B larut dalam air, jadi Anda bisa meminumnya saat perut kosong. Kebanyakan orang lapar saat bangun tidur, jadi minumlah vitamin B Anda di pagi hari bersama air putih.

Vitamin C

Vitamin C, alias asam askorbat, adalah vitamin yang larut dalam air. 7 Vitamin C sangat penting untuk perbaikan jaringan, kulit, dan tulang Anda. Vitamin C juga membantu tubuh Anda menyerap zat besi. Selain itu, mengonsumsi vitamin C juga dapat membantu tubuh Anda menyembuhkan luka dengan lebih efektif.

Juga, ada hubungan yang kuat antara vitamin C dan suasana hati Anda. Penelitian menunjukkan bahwa antioksidan dalam vitamin C dapat mengurangi tingkat kecemasan dan bahkan mungkin dapat mencegahnya.

Kapan Mengonsumsi Vitamin C

Jika Anda tidak mendapatkan cukup vitamin C dari makanan Anda sendiri (dari makanan kaya vitamin C seperti buah jeruk, beri, sayuran hijau, dll). Tersedia suplemen dengan dosis mulai dari 25 hingga 1000 miligram. Waktu yang ideal untuk mengonsumsi suplemen vitamin C adalah pada waktu makan.

Vitamin D

Vitamin D, yang dikenal sebagai vitamin “sinar matahari" karena matahari merupakan sumber utama vitamin D, diperlukan untuk beberapa fungsi tubuh.

Seringkali suplemen vitamin D diperlukan bagi mereka yang tinggal di daerah dengan sedikit sinar matahari atau orang dengan kulit lebih gelap. Melanin adalah pigmen pada kulit dan rambut yang bertanggung jawab atas warna kulit dan rambut gelap. Bagi orang dengan jumlah melanin yang lebih tinggi di kulit, akan lebih sulit bagi tubuh untuk mensintesis vitamin D di kulit.

Selain memengaruhi fungsi fisik Anda, kecukupan vitamin D dapat memengaruhi kesehatan mental Anda secara signifikan. Para ilmuwan telah mengamati bahwa di iklim yang lebih dingin, orang yang tidak mendapatkan cukup paparan sinar matahari cenderung mengalami depresi. Orang yang berisiko kekurangan vitamin D lebih rentan mengalami depresi dan gangguan kesehatan mental lainnya.

Selain sinar matahari, sumber vitamin D lainnya antara lain; Ikan, Jamur, jus jeruk, Cokelat, Telur dan Keju.

Kapan Harus Mengonsumsi Vitamin D

Tidak ada konsensus tentang waktu terbaik untuk mengonsumsi vitamin D. Banyak orang percaya bahwa mengonsumsinya saat makan adalah yang terbaik. Namun, dalam sebuah penelitian kecil, tentang apakah mengonsumsi vitamin D dengan makanan dapat membantu laju penyerapan tubuh Anda, para peneliti menemukan bahwa orang yang mengonsumsi suplemen vitamin D bersamaan dengan makanan rendah lemak menyerapnya dengan lebih baik.

Selain itu, tidak jelas apakah waktu memainkan faktor seberapa baik tubuh Anda menyerap vitamin D. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi vitamin D di malam hari dapat meningkatkan melatonin, yang meningkatkan kualitas tidur Anda. Ini menunjukkan bahwa meminumnya di malam hari daripada di pagi hari mungkin lebih bermanfaat bagi orang dengan gangguan tidur.

Vitamin A

Vitamin A adalah salah satu vitamin dan mikronutrien yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh Anda. Ini berarti Anda harus mendapatkannya melalui makanan atau suplemen.

Vitamin A sangat penting untuk banyak proses dalam tubuh Anda, termasuk menjaga kesehatan kulit, mata, dan lapisan usus Anda.

Ada dua bentuk vitamin A, bentuk yang kita konsumsi melalui makanan dan suplemen adalah karotenoid. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memasukkan karotenoid ke dalam diet Anda dapat mengurangi risiko Anda mengalami gejala depresi.

Kapan Mengonsumsi Vitamin A

Sebagai vitamin yang larut dalam lemak, yang terbaik adalah mengonsumsi vitamin A saat makan, terutama yang mengandung sebagian lemak sehat . Asupan makanan yang direkomendasikan untuk orang dewasa adalah antara 700 dan 900 mikrogram.

Vitamin E

Vitamin E, antioksidan yang membantu melindungi membran sel tubuh Anda, hanya dapat diperoleh dari makanan yang Anda konsumsi. 20

Misalnya, Anda dapat menambahkan vitamin E ke dalam diet Anda melalui suplemen atau makanan seperti; minyak sayur, biji bunga matahari, selai kacang, bayam.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kadar vitamin E yang rendah dikaitkan dengan depresi dan kecemasan.

Meskipun tidak jelas apakah suplemen dapat membantu mengelola gejala depresi dan kecemasan, para ilmuwan optimis tentang potensinya dan menuntut penelitian lebih lanjut tentang kemungkinannya.

Kapan Harus Mengonsumsi Vitamin E

Dianjurkan untuk mengonsumsi vitamin E dengan segelas air, sebaiknya dengan makanan.

Vitamin Prenatal

Vitamin ini dirancang untuk orang yang sedang hamil. Beberapa vitamin yang paling penting untuk ibu hamil adalah asam folat, kalsium, vitamin D, zat besi, dan vitamin A. Vitamin prenatal meliputi campuran vitamin yang diperlukan untuk kesehatan Anda dan anak Anda sebelum, selama, dan setelah kehamilan.

Penelitian menunjukkan bahwa vitamin prenatal memainkan peran penting dalam membantu perkembangan otak anak Anda yang tepat dan mengurangi risiko perkembangan kondisi mental.

Kapan Harus Mengonsumsi Vitamin Prenatal

Sangat penting untuk mulai mengonsumsi vitamin prenatal saat Anda mulai mencoba untuk memiliki bayi. Anda dapat mengonsumsi vitamin prenatal kapan saja sepanjang hari.

