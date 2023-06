Tips Diet Makanan Bergizi: 6 Kesalahan Cara Konsumsi Makanan Superfood Ini



Bayam--Pixels @Rodolfo Quirós

JURNALIS INDONESIA - Ketahui 6 kesalaham diet sehat ketika konsumsi Superfood atau makanan yang tinggi akan nilai gizi.

Superfood sering kali dianggap sebagai makanan yang sangat Bergizi dan memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa.

Namun, terkadang ada beberapa cara yang tidak efektif dalam mengonsumsi dan memanfaatkan potensi nutrisi dari superfood tersebut.

Memasukkan makanan super sehat ke dalam daftar diet Anda tidaklah cukup.

Anda perlu mengonsumsinya dengan cara yang benar untuk mendapatkan manfaatnya.

Ini bukan hanya tentang memasukkan makanan super ini ke dalam daftar makanan Anda, tetapi juga memahami cara memanfaatkan nilai gizinya secara maksimal.

Berikut adalah 6 superfood yang mungkin telah Anda konsumsi dengan cara yang salah dan tips untuk memaksimalkan manfaatnya.

1. Almond

Almond adalah pilihan makanan ringan yang populer, tetapi tahukah Anda bahwa merendamnya dapat meningkatkan daya cerna dan penyerapan nutrisinya? Merendam almond dalam air semalaman mengaktifkan enzim yang membantu memecah asam fitat, senyawa yang menghambat penyerapan nutrisi. Proses ini dapat meningkatkan ketersediaan mineral penting seperti seng dan magnesium.

Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Food Science juga menemukan bahwa merendam almond selama 12 jam meningkatkan ketersediaan nutrisi tertentu, termasuk vitamin E dan magnesium. Nikmati kacang almond yang direndam sebagai camilan lezat dan bergizi atau masukkan ke dalam rutinitas sarapan Anda.

2. Quinoa

Quinoa telah mendapatkan popularitas luar biasa sebagai alternatif bebas gluten untuk biji-bijian. Namun, banyak orang melewatkan langkah penting sebelum memasaknya membilas. Quinoa secara alami mengandung lapisan pahit yang disebut saponin, yang dapat memengaruhi rasa dan pencernaan.

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of the Science of Food and Agriculture, merendam quinoa dalam waktu singkat (15 menit) secara efektif menghilangkan saponin dan meningkatkan kualitas sensorik quinoa yang dimasak secara keseluruhan. Langkah sederhana ini akan memastikan rasa yang lebih ringan dan membuat quinoa lebih nikmat untuk dikonsumsi.

3. Apel

Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry menemukan bahwa kulit apel mengandung serat makanan, antioksidan, dan senyawa bermanfaat lainnya yang berkontribusi terhadap kesehatan secara keseluruhan.

Studi tersebut menekankan pentingnya mengonsumsi apel dengan kulit utuh untuk memaksimalkan manfaat kesehatan. Sebagian besar nilai gizi apel terletak pada kulitnya, jadi daripada mengupasnya, cuci apel sampai bersih dan nikmati dengan kulit utuh.

4. Brokoli

Brokoli paling baik dikonsumsi dengan dikukus daripada digoreng, dipanggang, atau direbus. Mengukus membantu mempertahankan jumlah maksimum nutrisi, termasuk vitamin C, folat, dan antioksidan. Brokoli yang dimasak terlalu lama dapat menyebabkan hilangnya nutrisi, jadi bidiklah tekstur yang lembut dan renyah saat dikukus.

Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry menemukan bahwa mengukus brokoli dalam waktu singkat (5 menit) mempertahankan kadar vitamin C tertinggi dan antioksidan lainnya, sementara merebus dan menggoreng mengakibatkan hilangnya senyawa bermanfaat ini secara signifikan.

5. Kacang-kacangan (Legumes)

Meskipun legum kalengan menawarkan kemudahan, disarankan untuk menghindarinya jika memungkinkan. Legum kalengan sering mengandung tambahan garam dan pengawet. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Food Science menemukan bahwa kacang polong kalengan mengandung kadar natrium yang lebih tinggi dibandingkan dengan kacang kering. Pilihlah legum kering sebagai gantinya, yang perlu direndam dan dimasak tetapi memberikan pilihan yang lebih sehat dan lebih alami. Merendam legum kering semalaman mengurangi waktu memasak dan meningkatkan daya cerna

6. Bayam

Bayam mengandung banyak nutrisi penting seperti zat besi, vitamin C, dan vitamin K. Tapi, memasak bayam terlalu lama dapat mengurangi kandungan nutrisinya. Sebaiknya, rebus bayam dan jenis-jenis daun lainnya hanya dalam waktu singkat atau sauté dengan sedikit minyak zaitun untuk mempertahankan manfaat nutrisi yang optimal.

