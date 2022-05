Trailer Perdana Spider-Man No Way Home Resmi Dirilis, Ajang Reuni Karakter Marvel



Tangkapan layar trailer perdana Spider-Man No Way Home-Sony Pictures Entertainment-Tangkapan layar YouTube @SonyPicturesEntertainment

JURNALIS INDONESIA – Setelah sempat beredar kabar bahwa adanya kebocoran terkait trailer perdana, akhirnya Sony Pictures dan Marvel Studios merilis secara resmi trailer Spider-Man: No Way Home.

Trailer tersebut secara resmi dirilis pada Senin (23/8/2021) malam waktu setempat melalui kanal YouTube Sony Pictures Entertainment.

Dalam trailer yang berdurasi 3 menit 4 detik itu, nampak kehadiran karakter Marvel lain yang akan muncul pada film tersebut.

(BACA JUGA:Bursa Transfer Musim Panas Segera Berakhir, Arsenal Siap Lepas 3 Pemain Ini)

(BACA JUGA:Ingin Tampilkan Fitur yang Lebih Kreatif, Instagram Bakal Hapus Swipe Up)

Melansir Screen Rant, trailer Spider-Man: No Way Home menampilkan beberapa karakter lama, salah satunya Doctor Strange yang diperankan Benedict Cumberbatch.

Tidak hanya itu, film tersebut juga akan kedatangan Alfred Molina yang bakal mengulangi perannya sebagai Doctor Octopus dari Spider-Man 2, Willem Dafoe sebagai Green Goblin, dan Benedict Wong sebagai Wong.

Spider-Man: No Way Home akan kembali menampilkan Tom Holland sebagai Peter Parker atau Spider-Man, Zendaya sebagai MJ, Jacob Batalon sebagai Ned Leeds, dan Marisa Tomei sebagai Bibi May.