Wajib Diketahui! Ini 5 Gejala Umum Varian Omicorn



Ilustrasi COVID-19-PIRO4D/Pixabay-Pixabay

JURNALIS INDONESIA - Varian omicron (virus Corona B.1.1.529) makin menyebar dan kembali memicu kekhawatiran masyarakat dunia.

Perlu diketahui, gejala awal omicron meliputi kelelahan ekstrem, nyeri otot ringan, tenggorokan gatal, dan batuk kering.

Varian ini ditemukan pertama kali di Afrika Selatan. Analisis awal menunjukkan varian virus penyebab Covid-19 itu sangat menular atau menular dibanding varian Delta.

Seperti dilansir Times Now News, varian omicron telah diklasifikasikan sebagai Variant of Concern (VoC) atau varian yang menjadi perhatian oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Berikut sejumlah gejala umum seseorang terinfeksi varian Omicron.

