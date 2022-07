Rongsokan Lamborgini Aventador Dipajang di Miami, Ternyata Ini Alasannya



Mobil Lamborghini Aventador--Instagram/@whisbe

JURNALIS INDONESIA – Beberapa waktu lalu ada pemandangan unik di Miami, Florida, Amerika Serikat.

Di jalanan Miami itu terpajang sebuah rongsokan Lamborghini Aventador yang sudah terbakar di dekat One Herald Plaza, Miami.

Rongsokan Lamborghini Aventador tersebut bahkan bertuliskan 'Objects In Mirror Are Closer Than They Appear'.

Jika diartikan, tulisan tersebut punya makna objek di dalam cermin terasa lebih dekat dari yang terlihat.

Setelah diselidiki, ternyata rongsokan Aventador ini adalah karya seni yang dibuat oleh seorang seniman asal New York, Amerika Serikat dengan nama samaran WhIsBe.

Melansir Autojosh.com, bukan tanpa alasan WhlsBe menciptakan karya seni rongsokan ini.

Cerita itu bermula ketika WhIsBe sedang mengendarai Lamborghini Aventador miliknya di jalan tol dekat Los Angeles, Amerika Serikat pada 31 Januari 2021 lalu.