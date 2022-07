Waduh! WHO Peringatkan Vaksin Booster Covid-19 Bisa Bunuh Anak-anak, Begini Faktanya



Disinformasi vaksin booster bisa bunuh anak-anak--AFP

JURNALIS INDONESIA – Baru-baru ini, tersiar kabar jika vaksin booster Covid-19 bisa membunuh anak-anak.

Kabar tersebut diperkuat dengan sebuah gambar tangkapan layar dari video dengan klaim bahwa kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pada tangkapan layar yang sudah beredar luas di Twitter dan Facebook itu memuat pernyataan yang memperingatkan beberapa negara jika memberikan suntikan booster vaksin Covid-19 dapat membunuh anak-anak.

Pada gambar tersebut, terdapat narasi sebagai berikut:

"Some countries are using to give boosters to kill children, which is not right."

Lalu bagaimana kebenarannya? Berikut faktanya.