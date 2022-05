Bikin Pangling! Lee Yoo Mi, Pemeran Ji Yeong Squid Game Berubah Drastis di Drakor All Of Us Are Dead, Netizen:



Lee Yoo Mii--Tik tok @nopnop

JURNALIS INDONESIA - Lee Yo Mi bikin pangling netizen atas perubahannya di film All of Us are Dead.

Aktris muda Korea Selatan meraih ketenarannya lantaran aktingnya sebagai Ji Yeong Di Drama Korea Squid Game dianggap memukau dan karakternya dicintai banyak orang yang menonton.

Melakoni film terbarunya yang bakal tayang di Netflix, Lee Yoo Mi sempat tidak dikenali oleh para Drama Korea Lovers yang pernah menonton Squid Game.

Dalam Drama Korea terbarunya yang berjudul All Of Us Are Dead dan telah tayang pada 28 Januari 2022, Lee Yoo Mi berperan sebagai Lee Na Yeon.

Drama All Of Us Are Dead sendiri bercerita tentang Virus Zombie yang tersebar di gedung SMA Hyosan.

