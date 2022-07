Mesin Baru dan Penyegaran Total, Mari Kita Simak Spesifikasi Lengkap dari All New Vario 160



Honda Vario-screenshoot Instagram @welovehonda_id-

JURNALIS INDONESIA - Astra Honda Motor atau AHM kali ini melakukan gebrakan sekaligus penyegaran untuk salah satu produk andalan mereka, yakni The All New Vario 160. Motor tersebut secara resmi diluncurkan pada Rabu(02/02/2022).

Meneruskan kesuksesan pendahulunya, Honda Vario 160 melakukan perubahan dengan penyegaran total dari pabrikan asal negeri sakura tersebut, mulai dari kaki-kaki, rangka, bodi hingga mesin semuanya baru.

Penasaran dengan pembaruan apa saja yang diberikan oleh Honda kepada All New Vario 160? Mari kita simak ulasannya berikut ini.

Dilansir dari kanal YouTube resmi Welovehonda Indonesia pada Rabu(02/02/2022), tampak detail bentuk matic yang menjadi primadona banyak kalangan ini

Ulasan keluaran terbaru Honda ini akan diawal dari bagian kaki-kaki.

Ada beberapa fitur baru pada sektor kaki-kaki seperti velg berwarna titanium burnt pada tipe ABS.

Velg tersebut dibalut dengan profil ban depan berukuran 100/80-14 dan belakang 120/70-14 yang pasti agak lebih besar dari seri sebelumnya.

