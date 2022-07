Membanggakan! Timnas Sepakbola Amputasi Indonesia Berhasil Melesat Menuju Piala Dunia di Turki Oktober Mendatang



Tangkapan layar Timnas amputasi [email protected]_official-instagram

JURNALIS INDONESIA - Dunia olahraga Indonesia membawa kabar gembira, kabar ini berasal dari Timnas Sepak Bola Amputasi yang berhasil lolos babak kualifikasi Piala Dunia Amputasi Oktober 2022 mendatang.

Timnas Indonesia akan memulai pertandingan di kompetisi Piala Dunia Amputasi yang diadakan di Turki pada Oktober 2022.

Dilansir melalui akun Instagram Timnas Amputasi Indonesia @inaf_official, pada (14/3) bahwa tim sepakbola amputasi menyatakan terima kasih atas dukungan masyarakat.

"Terima kasih atas doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia!! Berkat kemenangan atas Malaysia, Tim Nasional Sepakbola Amputasi Indonesia di pastikan mengunci satu tiket untuk piala dunia amputee footnall Turki, Oktober 2022 mendatang.. Come on Garuda Come on" tulis @inaf_official pada unggahannya.

Hal tersebut memastikan langkah Timnas Indonesia yang berhasil memenangkan 2 dari 3 laga kualifikasi. Pada pertemuan antara Indonesia dengan Bangladesh berhasil memenangkan 8 gol tanpa balas, kemudian pada pertemuan kedua berhasil menghajar Malaysia dengan 3 gol tanpa balas.

