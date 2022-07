Makin Kece, Jaemin Berpartisipasi Dalam Pembuatan Lirik Rap pada Album 'Glitch Mode' NCT Dream, Ini Deretan Lagunya



Tangkapan layar Jaemin NCT Dream -Nct_Dream-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Jaemin dikabarkan tengah berkontribusi penuh dalam pembuatan album comeback NCT Dream 'Glitch Mode'.

Keterangan tersebut dikonfirmasi melalui laman News Naver, pada Senin (21/3). NCT Dream kembali membagikan detail dua lagu B-side mereka, yang mengusung tema self-healing. lagu yang dibawakan penuh dengan perasaan.

Setidaknya ada 2 lagu pada album 'Glitch Mode' yakni 'It's Yours' dan Polaris '(Never Goodbye)' dimana Jaemin berpartisipasi dalam pembuatan rap pada 2 lagu tersebut.

Lagu B-side dengan judul It's Yours dan Never Goodbye ini juga digawangi oleh rekan sejawatnya yakni Mark, Jeno dan Jisung yang bernuansa Balad & RnB.

Meski begitu, masih banyak lagu-lagu NCT Dream yang mana Jaemin turut serta dalam pembuatannya, apa saja? simak penjelasannya di bawah ini.