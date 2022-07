Beliebers Wajib Hadir! Justin Bieber akan Gelar Konser 2022 di Indonesia, Cek Harga Tiketnya di Sini

JURNALIS INDONESIA - Kabar gembira datang dari pelantun musik 'What Do You Mean?" Justin Bieber akan melangsungkan konser musik di Indonesia pada Nover 2022 mendatang.

Hal tersebut dikonfirmasi melalui unggahan jadwal konser sosial media Instagram @justinbieber pada (7/5/21) silam.

Konser tersebut bertajuk 'Justice World Tour' yang akan digelar di berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Hungaria, Kanada, Meksiko hingga Jepang.

Di bulan Maret hingga Mei 2022, Justin konser di beberapa tempat di Amerika. Sedangkan untuk di Jepang dijadwalkan pada 9 November 2022.

View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber)

Dinukil melalui sosial media Twitter @JDBAnalytics pada Rabu, (23/3) menyebutkan prakiraan tanggal konser suami dari Hailey Baldwin ini.

"Justin Bieber kembali ke Jakarta, Indonesia setelah satu dekade pada 3 November 2022 untuk Justice World Tour. Detail lebih lanjut diharapkan akan segera rilis," tulis akun @JDBAnalytics.

Namun sayangnya, Harga Tiket Konser Justin Bieber di Indonesia ini belum diketahui secara jelas dan masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak manajemen Justin Bieber.

(BACA JUGA:Wajib Tahu! Berikut 4 Festival Musik Luring Perdana 2022, Simak dan Catat Tanggal Mainnya)

(BACA JUGA:Mengusung Tema Sewindu Merayakan Rindu, Berikut ini Perjalanan Perhelatan Musik Internasional Prambanan Jazz Festival dari Waktu ke Waktu)

Pada hari yang sama, akun @JDBAnalytics juga membagikan informasi bahwa Justin Bieber akan hadir di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 22 Oktober.