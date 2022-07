Hadiri Peresmian Doctrine UK, Prof Khairul Munadi Sebut Dua Faktor Penting bagi Mahasiswa Doktoral Indonesia dalam Membangun Negeri



Tangkapan layar acara Doctrine UK--PPI UK

JURNALIS INDONESIA - Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI London, Prof. Dr. Khairul Munadi memaparkan beberapa poin untuk para pelajar Indonesia. Hal tersebut disampaikan pada Sabtu (26/3), dalam acara yang diselenggarakan oleh Doctrine Uk atau Doctoral Epistemic of Indonesian in the Unite Kingdom di Kota Leeds.

Prof. Khairul menilai bahwa pelajar Indonesia di luar negeri, khususnya para pelajar yang menempuh program doktoral di UK dalam menjaga solidaritas.

Ketua TDMRC itu mengatakan bahwa membangun Indonesia tidak dapat dikerjakan sendiri dan membutuhkan kerja sama semua elemen.

Beliau juga mengapresiasi berdirinya Doctrine UK yang mewadahi para mahasiswa program doktoral Indonesia untuk saling terhubung.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara yang bertajuk "Ardikbud Essential Supports and PhD Networking Session".

