Lagu How You Like That yang Dipopulerkan BLACKPINK Raih 600 Juta Streaming di Spotify



JURNALIS INDONESIA - Lagu "How You Like That" milik Blackpink sukses raih 600 juta streaming di Spotify.

Sekali lagi, girl group asal Korea Selatan, BLACKPINK meraih angka tinggi dalam karya mereka.

Salah satu lagu mereka, yaitu "How You Like That" sukses meraih angka 600 juta streaming di platform musik Spotify.

Lagu "How You Like That" sendiri rilis pada tanggal 26 Juni 2020 dan menjadi single utama dari album 'THE ALBUM.'

Menurut Yg Entertainment, BLACKPINK menjadi girl grup K-Pop pertama yang mencapai angka streaming melebihi 600 juta di Spotify.

