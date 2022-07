Buat Haru Penggemar, OST Crash Landing on You 'Here I am Again' Diputar di Pernikahan Hyunbin dan Yejin



Foto pernikahan Hyun Bin dan Son Ye Jin, VAST Entertainment dan MSTeam--

JURNALIS INDONESIA – OST K-drama Crash Landing on You yang berjudul 'Here I am Again' diputar dalam pesta Pernikahan Hyunbin Dan Yejin.

Pernikahan Hyunbin dan Yejin sendiri telah berlangsung pada Kamis, (31/3).

Pernikahan pasangan aktor dan Aktris Korea Selatan menjadi suami istri tersebut disambut dengan baik oleh para penggemar. Momen tersebut bahkan sukses menjadi trending topic di media sosial Twitter dengan tagar #Binjinwedding.

Meskipun berlangsung secara tertutup, dokumentasi momen-momen pernikahan mereka sedikit demi sedikit bertebaran di media sosial.

Salah satunya yaitu video yang memperlihatkan suasana pernikahan yang kala itu memutarkan lagu 'Here I am Again' yang dinyanyikan oleh Baek Ye-rin.

