Haechan dan Jeno Kehilangan Cincin Persahabatan NCT Dream, Ternyata Segini Harganya



Haechan, Jeno dan Mark saat berada di acara Turkids on The Black-스튜디오 와플 - STUDIO WAFFLE-YouTube

JURNALIS INDONESIA - Haechan dan Jeno ungkap pernah kehilangan cincin persahabatan Nct-dream" >Nct Dream yang berharga sangat mahal.

Dalam Acara Turkids On The Block And Shared milik Lee Yong Jin, beberapa personil NCT Dream mengisi acara tersebut dan bercerita beberapa hal terkait NCT Dream.

Salah satu hal yang diceritakan adalah terkait dengan cincin persahabatan yang mereka kenakan.

Memang beberapa personil NCT Dream menggunakan cincin persahabatan guna melambangkan simbol persahabatan mereka.

Namun siapa sangka cincin yang berharga tersebut pernah hilang, hal inilah yang diungkapkan oleh Haechan dan Jeno.

(BACA JUGA:miHoYo Segera Rilis Pembaruan, ini Bocoran Tanggal Rilis Genshin Impact Versi 2.7)

(BACA JUGA:Link Nonton Green Mothers Club Full Episode Sub Indo, K-Drama Terbaru dari Netflix yang Relate Sama Kisah Para Bunda)

Pengakuan dari Jeno...