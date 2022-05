Nonton Film Anime Terbaru Suzume no Tojimari! Digarap oleh Titisan Miyazaki



Tangkapan Layar Trailer Animasi Suzume no Tojimari Terbaru [email protected] Megane Sensei

JURNALIS INDONESIA - Kabar gembira bagi pecinta anime karena penulis dan sutrada film anime kimi no Nawa alias Your Name, yakni Makoto Shinkai akan segera merilis film barunya.

Film terbaru Makoto yaitu Suzume no Tojimari. Film ini akan segera dirilis di Jepang pada bulan November 2022 bertepatan dengan musim gugur.

Film ini mengisahkan kehidupan seorang gadis berusia 17 tahun dengan nama Suzume yang tinggal di kota Kyushu.

Kehidupan Suzume mendadak berubah ketika bertemu dengan seorang pemuda pengembara. Pemuda itu mengatakan ingin mencari pintu misterius pada Suzune.

Meski awalnya ragu, Suzune akhirnya membantu sang pemuda. Mereka kemudian mencari pintu tersebut hingga ke pegunungan.

Mereka Akhirnya Menemukan Pintu ....