Bingung Cari Hunian yang Pas? Ini Saran dari Jaemin NCT Dream Tentang Rumah Lengkap dengan Perabotannya yang Baik Secara Detail



Jaemin NCT Dream saat menjelaskan desain tempat tinggal--twitter/@jaemvely

JURNALIS INDONESIA - Jaemin-nct" >Jaemin Nct menjelaskan kriteria tempat tinggal yang baik, rumah atau apartemen secara detail.

Salah satu personil Nct Dream, Jaemin tiada hentinya membuat kagum beberapa orang, terutama para NCTzen.

Bukan hanya karena ketampanannya atau penampilannya yang keren saja, melainkan juga pengetahuan tentang beberapa hal yang ia kuasai.

Rupanya ia tak hanya tahu secara detail tentang perawatan kulit atau kecantikan saja, melainkan juga tahu detail tempat tinggal yang baik.

Hal ini seperti yang ia tunjukkan dalam acara MBC's Where Is My Home, sebuah acara dimana dua bintang tamu harus menemukan tempat tinggal yang baik untuk klien mereka.

Dalam acara tersebut, Jaemin menjelaskan secara detail tentang ciri-ciri tempat tinggal yang baik, termasuk juga detail perabotannya.

Penjelasan Jaemin...