Baru Saja Diliris! Ini Trailer dari Sekuel Film Fullmetal Alchemist: Final Chapter, Banyak Tokoh Baru yang Akan Muncul



Trailer sekuel Fullmetal Alchemist: Final Chapter--YouTube

JURNALIS INDONESIA - Sebuah trailer untuk kedua sekuel serial Fullmetal Alchemist baru saja diliris, akan banyak beberapa tokoh baru yang menghiasi serial ini.

Serial film Fullmetal Alchemist baru saja meliris sebuah trailer untuk kedua sekuelnya, yakni Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Avenger Scar dan Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Last Transmutation.

Terinspirasi dari manga karya Hiromu Karakawa, film ini merupakan simpulan cerita yang dimulai dengan adaptasi live-action 2017.

Sekuel ini pertama kali diumumkan untuk memperingati ulang tahun ke-20 manga aslinya.

Walaupun film pertama sukses, namun banyak dikritik oleh pihak, terutama Seiji Mizushima, sutradara animenya.

(BACA JUGA:Presiden Jokowi Beberkan Alasan Menandatangani Peraturan Pemerintah Pemberian THR dan Tunjangan Kinerja 50% untuk ASN)

(BACA JUGA:Asyik! Cuma Sejam dan Gratis, Ternyata Mudik Jakarta-Bandung Makin Cepat Lewat Tol Ini)

Pemeran Elric bersaudara...