Suho EXO Mengatakan Idol Hari Ini Malas, Begini Penjelasan Sebenarnya



Suho EXO--Twitter.com/@weareoneEXO

JURNALIS INDONESIA - Suho-Exo" >Suho Exo mengatakan bahwa idola hari ini menjadi malas, sehingga pernyataan tersebut mendapatkan berbagai reaksi dari para netizen.

Baru-baru ini, Suho mengadakan pertemuan dengan para penggemarnya di pulau Jenju untuk mini album solo terbarunya, yakni Grey Suit.

Pada pertemuan kali ini, perusahaan menanggung semuanya, mulai dari tiket pesawat untuk pulang pergi, hidangan, dan album yang telah disediakan.

Namun, setelah acara tersebut ada kontroversi yang muncul berupa file audio yang tersebar secara online.

Pada awalnya dalam acara tersebut, ia membacakan puisi akrostik 9 baris yang dia buat untuk "We Are One EXO Let's Love" yang tertulis di photo card.

Ide tersebut...