Link Nonton Serial Drama Korea Love All Play / Going to You at a Speed 493KM Episode 3-4 Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Stasiun Televisi Nasional Korea Selatan KBS kembali melanjutkan episode ke 3 dan 4 untuk drakor bertajuk Love All Play The Speed Going to You 493KM atau disingkat Love All Play yang resmi ditayangkan pada Rabu, (27/4).

Serial drama yang dirilis sebanyak 16 episode ini dibintangi oleh Chae Jong Hyeop dan Park Ju Hyun dan berkisah tentang Park Tae Joon, seorang pebulutangkis yang menganggap olahraga itu hanyalah pekerjaannya saja.

Kemudian Park Tae Yang, mantan atlet Olimpiade yang bercita-cita tinggi yang hanya hidup untuk olahraga. Sedangkan Park Tae Joon menghabiskan waktu bersama teman-temannya.

Salah satu dari mereka menawarkan tantangan berkedok kencan buta untuk mengungkap tipe pasangan yang ideal.

Pada episode 2, Park Tae Yang dan Park Tae Joon, yang memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap bulu tangkis, membentuk sebuah tim dengan meningkatkan harapan bisa mengukir prestasi yang menjulang di masa depan.

Sementara, dalam foto-foto yang dirilis KBS untuk episode 3, tampak kedua atlet tersebut menghabiskan waktu sendirian di lapangan bulu tangkis. Dalam foto, Park Tae Yang dan Park Tae Joon berbaring di sisi yang berlawanan dari jaring.