Jangan Sampai Salah! Mulai Hari Ini, 28 April Telah Berlaku One Way dan Ganjil Genap di 7 Gerbang Tol Ini



jadwal OneWay arus mudik dan balik tahun 2022--instagram @tmcpoldametro

JURNALIS INDONESIA – Cuti lebaran sudah mulai tiba, pemerintah juga sudah menetapkan beberapa peraturan mengenai perjalanan mudik.

Salah satunya adalah menerapkan satu jalur (one way) di gerbang tol, bukan ketika di jalan tolnya.

Untuk hari ini, 28 April 2022 peraturan tersebut, sudah mulai diberlakukan.

Mulai pukul 00.00-17.00 WIB arus lalu lintas akan berjalan normal tanpa one way. Kemudian, ketika memasuki pukul 17.00 WIB barulah pihak kepolisian menerapkan one way.

"Untuk jadwal one way yang pertama akan dilaksanakan Kamis, 28 April 2022 khususnya pukul 17.00-24.00 WIB dimulai dari KM 47 sampai dengan KM 414," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, Rabu (27/4/2022).

Di wilayah hukum Polda Metro Jaya ada sejumlah gerbang tol yang akan menerapkan filtrasi ganjil genap. Ganjil genap dilaksanakan pada jam-jam diberlakukan one way.

Jadi jika ada kendaraan dengan pelat yang tidak sesuai dengan tanggal, maka petugas di gerbang tol akan melarang masuk.