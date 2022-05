Link Nonton Serial Under The Banner of Heaven Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Perusahaan platform streaming asal A.S Hulu kembali menghadirkan mini seri drama Amerika Serikat bertajuk Under The Banner of Heaven resmi tayang pada Kamis, (28/4).

Bergenre true crime serial ini merupakan hasil alih wahana dari buku non fiksi berjudul Under the Banner of Heaven: A Story of Violent Faith karya Jon Krakauer.

Dalam bukunya, Jon Krakauer menginvestigasi dan membandingkan dua peristiwa yang sangat menarik.

Pertama adalah asal usul dan perkembangan Gereja OSZA atau Gereja Mormon di Amerika Serikat. Sementara di sisi lain, ia juga membahas pembunuhan yang dilakukan oleh dua penganut Mormonisme, Ron dan Dan Lafferty, di tahun 1984.

Di bawah arahan oleh sutradara dan penulis peraih Oscar seperti penulis naskah Dustin Lance Black pada salah satu karyanya Milk (2008).

David Mackenzie dan Isabel Sandoval sebagai sutradara yang menorehkan nominasi Oscar berjudul Hell or High Water (2016).

Sementara itu, serial tersebut mendapuk bintang papan atas seperti Andrew Garfield dan Daisy Edgar-Jones sebagai pemeran utama dalam mini serial Under The Banner of Heaven.