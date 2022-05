Peringkat Serial Drama Korea Terpopuler Pekan ini Hingga Aktor Lee Joon Gi Jadi Bintang yang Tengah Jadi Perbincangan



Drama Korea Our Blues Telah Mempertahankan Gelarnya Sebagai Drama Paling Menarik Minggu [email protected]

JURNALIS INDONESIA - Serial Drama Korea (drakor) besutan TvN Our Blues dipastikan menempati peringkat pertama diantara keseluruhan drakor yang tengah tayang pada bulan April 2022.

Our Blues merupakan drama yang mengambil latar kehidupan pulau Jeju tersebut mampu mempertahankan gelarnya sebagai drama paling banyak ditonton pekan ini.

Kabar tersebut dinukil melalui laman resmi Soompi pada Selasa (26/4) menginformasikan deretan peringkat serial drama beserta aktor pun aktris yang tengah ramai jadi perbincangan dalam waktu sepekan.

"Dalam dua minggu berturut-turut, Our Blues menempati peringkat No. 1 menjadi daftar drama mingguan ," versi Good Data Corporation.

Perusahaan Good Data menentukan peringkat setiap minggu dengan mengumpulkan data dari artikel berita, posting blog, komunitas online, video, dan media sosial tentang drama yang sedang ditayangkan atau akan segera tayang.

Adapun deretan bintang papan atas yang menduduki puncak daftar 10 aktor dan aktris yang paling banyak menarik perhatian yakni Shin Min Ah naik ke No. 5, Noh Yoon Seo ke No 6, dan Lee Byung Hun ke No 7.