Link Download Mp3 Lagu Monsta X - Love, Lengkap dengan Liriknya



Monsta X : The Dreaming-Tangkapan layar instagram-IG @official_monsta_x

JURNALIS INDONESIA - Boy group Monsta X baru saja melepas mini album teranyarnya bertajuk Shape of Love pada Selasa, (26/4).

Grup idol Kpop bentukan Starship Entertainment tersebut merilis Love melalui akun YouTube resmi agensi mereka.

MONSTA X sendiri merupakan idol Kpop dengan lima member, yaitu IM, Joohoney, Hyungwon, Minhyuk dan Kihyun.

Mini album SHAPE of LOVE tersebut berisikan 6 tracklist di antaranya Love, Burning Up, Breathe, Wildfire, Love You dan END.

(BACA JUGA:Link Download Mp3 Lagu With You - Jimin BTS ft. Ha Sung Woon, Lengkap dengan Liriknya)

(BACA JUGA:Mengejutkan, K-Pop 2NE1 Gemparkan Panggung Coachella 2022, ini Link Download Mp3 I Am The Best - 2NE1)

Berikut lirik lagu Monsta X - Love beserta link download mp3 yang dapat kalian akses di bawah ini.