Avatar 2: The Way of Water Akan Tayang Desember 2022, Berikut Bocoran Plot Ceritanya



Avatar 2: The Way of Water--Instagram @20thcenturystudios

JURNALIS INDONESIA - James Cameron akhirnya mengumumkan judul sekuel dari film Avatar yaitu, Avatar 2: The Way of Water.

Film ini rencananya akan mulai tayang di bioskop pada tanggal 16 Desember 2022.

Dari sekuel film avatar 2 ini akan diperankan oleh sebagian besar dari pemain sebelumnya, diantaranya ada Sigourney Weaver, Sam Worthington dan Zoe Saldana.

Cuplikan dari film karya sutradara Jame Cameron ini memperlihatkan Na'vi yang tengah berlari di sepanjang cabang pohon Pandoro.

Selain itu ada banyak Na'vi yang mengendarai makhluk bersayap di atas perairan biru.

Lalu juga tampak seorang Na'vi berenang dengan hewan laut raksasa.