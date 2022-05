Link Download Mp3 Lagu Sam Smith - Love Me More, Lengkap dengan Liriknya

JURNALIS INDONESIA - Penyanyi berkebangsaan Inggris Sam Smith merilis lagu teranyarnya bertajuk Love Me More resmi mengudara pada Kamis, (28/4).

Single Love Me More yang menekankan semangat mencintai diri sendiri itu menjadi lagu pertama pada tahun 2022 bagi pelantun I'm Not The Only One tersebut.

"Saya sangat senang mengumumkan perilisan lagu baru saya Love Me More," sebagaimana dikutip melalui unggahan laman resmi akun Instagram @samsmith pada Jum'at, (29/4).

Sementara itu, lirik di lagu Love Me More menggambarkan perjalanan seseorang untuk lebih mencintai dirinya sendiri. Terlihat dari penggalan lirik yang berbunyi, "Every day I’m trying not to hate myself / But lately it’s not hurting like it did before / Maybe I am learning how to love me more."

(BACA JUGA:5 Rekomendasi Film Thriller Bertema Masa Depan, Nomor 5 Bikin Melek Teknologi)

(BACA JUGA:5 Rekomendasi Film Noir, Siap Membawamu Pada Suasana Muram dan Bikin Jidat Mengerut)

Berikut link download Mp3 Lagu Sam Smith - Love Me More, Lengkap dengan liriknya yang dapat kalian akses di bawah ini.