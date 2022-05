Link Nonton Serial Drama Korea Again My Life Episode 8 Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Serial drama Kore (drakor) Again My Life besutan SbS yang resmi tayang sejak 8 April 2022 lalu berhasil menaiki peringkat teratas pada pekan ini sebagai drakor yang paling banyak diperbincangkan.

Setelah melepas episodenya yang ketujuh pada hari Jum'at (29/4) lalu, di mana Kim Hee Woo berhasil membongkar perdagangan narkotika yang melibatkan Kepala Kepolisian, Jang Hae Jin dan Kim Sang Tae, Wali Kota Gimsan.

Drama ini disutradarai oleh Han Chul Seoo dan penulis naskahnya adalah Lee Hae Nal. Genre dari drama ini adalah Fantasi, legal, crime.

Di mana drama tersebut terdiri dari 16 episode dengan pemeran utamanya adalah Lee Joon Gi dan Kim Ji Eun. Drama ini diadaptasi dari sebuah webtoon dengan judul yang sama.

Aktor Again My Life Lee Joon Gi naik ke No 1 dalam daftar minggu ini, dan Again My Life juga tetap meraih peringkat di No 4 dalam daftar drama korea versi Good Data Corporation yang merilis peringkat mingguan pada Selasa, (26/4).

Drakor berdurasi 60 menit ini diadaptasi dari novel webtoon yang ditulis oleh Lee Hae Nal dengan judul yang sama dan telah diterbitkan sejak 13 Mei 2016 hingga 10 November 2017 melalui Kakao.

Kembali pada episode ketujuh yang menyoroti Hee Woo menghadiri acara jamuan klub hukum rahasia. Di sana, dia bertemu Cho Tae Sub dan diajak untuk bergabung.