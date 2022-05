Link Nonton Serial Drama Korea Shooting Stars Episode 4 Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Serial drama korea besutan stasiun Televisi Nasional Korea Selatan TvN, Shooting Stars memasuki babak baru yakni epsiode 4 yang resmi ditayangkan pada hari ini Minggu, (1/5).

Meski sempat dituding masalah rasisme pada episode perdananya yang menampilkan Kim Young-Dae melakukan perjalanan misi ke afrika, namun sejauh ini peringkat drakor ini masih cenderung stabil menurut versi Good Data Corporation yang merilis peringkat mingguan pada Selasa, (26/4).

Drama romantis satu ini diproduksi oleh sutradara Lee Soo Hyun yang pernah menggarap drama poluler lainnya seperti Find Me in Your Memory dan The Witch's Dinner.

Mengambil latar di dunia hiburan, Shooting Stars menceritakan kisah para karyawan yang bekerja untuk seorang bintang dan mencoba membuat bintang itu terus bersinar.

Oh Han Byeol (Lee Sung Kyung) adalah pemimpin tim PR dari sebuah perusahaan manajemen. Sementara, Gong Tae Sung (Kim Young Dae) adalah aktor top dari perusahaan manajemen tempat Oh Han-Byeol bekerja.

(BACA JUGA:5 Rekomendasi Film Inspiratif, Nomor 4 Dijamin Mengubah Sudut Pandangmu)

(BACA JUGA:5 Rekomendasi Film Thriller Bertema Masa Depan, Nomor 5 Bikin Melek Teknologi)