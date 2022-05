Link Nonton Serial Drama Korea From Now on, Showtime Episode 4 Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Serial drama korea (drakor) From Now on, Showtime memasuki babakan selanjutnya yakni episode ke 4 dan terus mendapat sambutan positif dari para penonton semenjak kali pertama tayang pada Minggu, (24/4).

Drakor besutan televisi nasional MBC tersebut menduduki peringkat kedelapan dan menyalip serial drama Tomorrow pada pekan ini versi Good Data Corporation.

Serial drama Korea From Now, On Showtime di bawah arahan oleh sutradara Lee Hyeong Min yang telah menghasilkan berbagai drama populer dan fenomenal.

Salah satunya adalah Strong Woman Do Bong Soon dan Winter Sonata, Drama ini semakin apik karena sang penulis juga telah menghasilkan karya populer, termasuk Mystic Pop-Up Bar.

Membawa dua artis papan atas, From Now On, Showtime dibintangi oleh Park Hae Jin dan Jin Ki Joo. Judul satu ini sekaligus menandai comeback keduanya ke layar drama Korea.

Berikut sinopsis beserta link nonton From Now on, Showtime Episode 4 Sub Indo yang dapat kalian akses di bawah ini.