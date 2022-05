Kontribusi dalam Ranah Akademik, Perkumpulan Mahasiswa Indonesia Di Inggris Inisiatif Dirikan Lembaga Lintas Sektor

JURNALIS INDONESIA - Sejumlah mahasiswa Indonesia di Inggris yang tengah menempuh program master dan doktoral meluncurkan lembaga think tank dan riset untuk mendukung upaya pembangunan di Indonesia. Lembaga think tank ini dinamai Equator Iniative For Policy Research.

Menurut salah satu pengagasnya, Muhamad Rosyid Jazuli, inisiatif para mahasiswa Indonesia yang tengah studi di luar negeri dan anak muda diaspora ini diharapkan dapat membantu berbagai agenda dan program pemerintah khususnya dalam kaitannya dengan sumbangan berbagai kajian dan pemikiran.

"Indonesia negara besar, tantangan zaman juga semakin kompleks. Negara di dunia, sebesar dan sekuat apapun, tidak bisa lagi bekerja secara sendiri. Butuh kontribusi dan kolaborasi semua potensi bangsa, tidak hanya dari bisnis, tapi juga civil society, seperti halnya komunitas strategis, akademisi, anak muda dan media.

Aspek internasional juga sangat berpengaruh," ujar Rosyid yang juga mahasiswa doktoral di UCL London ini saat membuka acara di Common Room, Nansen Village, London, Jumat (29/4).

Hadir menjadi narasumber adalah Atase Pendidikan dan Kebudayaan, KBRI London, Khairul Munadi, Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, penggerak anak muda kreatif yang juga pengamat politik, Dimas Oky Nugroho, dan Sekretaris Perhimpunan Pelajar Indonesia Inggris Raya, Abdul Kodir, yang juga Sekretaris NU Cabang Inggris.

