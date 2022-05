Ditonton 44 Juta dalam 2 Hari! Ini Link Download Mp3 PSY - That That feat Suga BTS, Lengkap dengan Liriknya



Inilah Reaksi PSY saat Dirinya Mengetahui Akan Berkolaborasi dengan Suga BTS--

JURNALIS INDONESIA - Pelantun Gangnam Style merilis albumnya yang telah lama ditunggu-tunggu bertajuk PSY 9th dengan judul lagu utama That That yang diproduksi oleh Suga BTS pada Jumat, (29/4).

Tak main-main, pendiri P Nation tersebut menggaet sejumlah penyanyi dan idol K-Pop di album 9th Ssada9. Mulai dari Jessi, Crush, Hwasa MAMAMOO, Heize, hingga Sung Si Kyung.

Lagu That That menjadi lagu utama dalam album PSY 9th. Kerennya, pria bernama asli Park Jae-sang ini turut menggandeng Suga BTS untuk memproduseri dan berduet dengannya di lagu That That.

Dalam video musik That That sendiri sangatlah enerjik. PSY dan Suga BTS tampil dengan konsep serba koboi.

Keduanya kompak mengenakan pakaian koboi yang memiliki rumbai-rumbai menarik.

Berikut lirik lagu beserta link download mp3 lagu PSY - That That feat Suga BTS yang dapat kalian akses di bawah ini.