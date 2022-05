Temani Libur Lebaran dengan Link Nonton Film Shang Chi and the Legend of the Ten Rings Sub Indo, Bisa Download Full HD Gratis



Link nonton film Shang Chi and the Legend of the Ten Rings untuk menemani libur [email protected]

JURNALIS INDONESIA - Menemani libur lebaran kalian agar tidak terlalu suntuk, berikut link nonton film Shang Chi and the Legend of the Ten Rings sub Indo dan dapat diunduh secara gratis dengan kualitas Full HD.

Film ini merupakan sebuah film yang dibuat oleh Marvel Studios dan disutradarai oleh Destin Daniel Cretton.

Ditulis oleh beberapa jajaran penulis naskah yang menguasai bidangnya, yaitu Dave Callaham, Andrew Lanham, dan Destin Daniel Cretton selaku sutradara film itu sendiri juga ikut andil untuk menulis alur cerita Shang Chi and the Legend of the Ten Rings.

Shang Chi and the Legend of the Ten Rings sendiri telah tayang di sinema pada tahun 2021 lalu, namun kini kalian dapat menikmatinya melalui platform streaming Disney+ Hotstar.

Diisi oleh beberapa jajaran aktor dan aktris keturunan Tiongkok, seperti Simu Liu, Awkwafina, Tony Chiu-Wai Leung, dan masih banyak lagi.

