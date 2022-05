Pernah Jadi Anime Paling Laris! Berikut Sinopsis, Link Streaming dan Download Kimmi No Na Wa (Your Name)



Streaming Kimmi No Na Wa-Tangkapan layar-Anime

JURNALIS INDONESIA - Berikut ini adalah link streaming dan download anime Kimmi No Na Wa (Your Name), film fantasi yang masih cocok ditonton saat ini.

Anime Kimmi No Na Wa yang diproduksi pada tahun 2016 ini masih sangat menjadi rekomendasi ditonton sampai saatb ini.

Movie bergendre fantasi ini ditulis oleh Makoto Shinkai dan disutradarai oleh dirinya sendiri, sementara perusahaan yang memproduksinya adalah CoMix Wave Film.

Dalam pengarapan film ini untuk penata musiknya sendiri mengandeng Radwimps.

Anime ini pertama kali rillis pada 26 Agustus 2016 di jepang, durasi dari awal sampai akhir adalah 107 menit.

Berikut ini adalah spoiler, link streaming dan download anime Kimmi No Na Wa (Your Name).