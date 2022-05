Link Nonton Serial Drama Korea Crash Landing on You (2019) Sub Indo, Bisa Download Full HD



Tangkapan layar poster drama Korea Crash Landing on You--TvN

JURNALIS INDONESIA - Serial Drama Korea (drakor) besutan TvN dan Netflix bertajuk Crash Landing on You dengan mengusung genre militer, komedi, percintaan, komedi, politik ini tayang pertama kali 14 Desember 2019 lalu.

Meski begitu drakor arahan sutradara Lee Jeong Hyo dan penulis naskah Park Ji Eun ini masih menarik perhatian publik dan meninggalkan peringkat tinggi versi My Drama List yang mencatat rating 9.0/10, sedangkan IMDb 8.7/10 hingga tahun 2022 ini.

Adapun deretan nama bintang papan atas yang melakoni drakor tersebut yakni Hyun Bin, Son Ye-jin, Kim Jung-hyun, dan Seo Ji-hye.

Sementara itu Crash Landing on You memiliki pembabakan yakni 16 episode dengan panjang durasi 125 menit di tiap episodenya dan berkategori pemirsa 15+ yang cocok ditonton kembali bersama keluarga atau pasangan.

(BACA JUGA:Gratis! Deretan Film Lebaran yang Bisa Dinikmati bersama Keluarga, Catat Tanggal Tayangnya)

(BACA JUGA:5 Rekomendasi Film Inspiratif, Nomor 4 Dijamin Mengubah Sudut Pandangmu)

Berikut sinopsis beserta dengan link nonton Crash Landing on You (2019) Sub Indo yang dapat kalian akses di bawah ini.