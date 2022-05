Sinopsis The Sound Of Magic, Serial Drama Fantasi yang Diperankan Oleh Ji Chan-wook, Choi Sung-eun, dan Hwang In-youp



JURNALIS INDONESIA - Serial drama fantasi asal Korea Selatan, The Sound Of Magic akan segera dirilis di Netflix.

The Sound Of Magic akan rilis pada 6 Mei 2022. Serial ini akan dimainkan oleh Choi Sung-eung (Yoon Ah-yi), Hwang In Yeop (Na Il-deung), Ji Chan-wook (Lee Eul).

Serial ini sempat tertunda produksinya karena salah satu pemainnya yakni Ji Chan-wook dinyatakan positif COVID-19.

Dalam penayangannya, The Sound Of Magic akan dirilis sebanyak 6 episode. Dengan ini, membuat The Sound Of Magic memiliki cerita yang padat dan juga singkat.

Terlihat dari posternya, serial bergenre drama fantasi ini memiliki nuansa bahagia namun misterius.

The Sound Of Magic akan bercerita tentang seorang gadis SMA bernama Yoon Ah-yi yang ingin segera menjadi dewasa.