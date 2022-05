Link Nonton Film The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Perusahaan streaming online asal A.S Netflix kembali menghadirkan film dokumenter yang memikat perhatian publik bertajuk The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes resmi tayang perdana pada Rabu, (27/4) lalu.

Siapa yang tak kenal sosok Marilyn Monroe? aktris papan atas asal negeri 'paman sam' di era 60-an itu tidak hanya jelita dan berbakat namun juga memiliki berbagai cerita tragis semasa hidupnya.

Film seperti As Young as You Feel dan Monkey Business mengereknya menjadi aktris Hollywood yang paling populer pada jamannya.

Meski ia memenangkan penghargaan seperti Golden Globe sebagai Aktris Terbaik untuk perannya di Some Like It Hot, ada sisi gelap dan kontroversi semasa hidupnya.

Gemilang prestasinya tak berangsur lama, ia ditemukan meninggal secara mendadak karena over dosis di kediamannya pada usia yang baru menginjak 30-an.

Sebagai aktris Hollywood paling terkenal pada masanya, kematian Monroe menjadi juduul berita utama di banyak media.

Mulai dari pemberitaan umum, hingga sederet jurnalis yang berbondong-bondong ingin mengungkap misteri dibalik meninggalnya Monroe dengan cara yang tragis.

Salah satu jurnalis yang melakukan investigasi pribadi adalah Anthony Summers. Ia merekam wawancara langsung dan telepon dari berbagai narasumber yang cukup dekat dengan eksistensi Marilyn Monroe.