Bikin NCTzen Kecewa! Johnny NCT Jadi Korban Rasisme dari Seorang Paparazi Saat Met Gala 2022



NCT 127 Johnny, Instagram @johnnyjsuh--

JURNALIS INDONESIA - Johnny NCT menjadi salah satu korban rasis dari salah seorang Paparazi ketika Met Gala 2022.

Salah satu personil NCT, yakni Johnny datang menghadiri acara Met Gala 2022 di New York, sehingga membuat para NCTzen senang.

Ia menjadi idol Boyband kelima yang menghadiri acara tersebut setelah Lay EXO, PSY, Rain dan Siwon Super Junior.

Hal ini tentu menjadi kebanggan tersendiri bagi para NCTzen.

Tema Met Gala pada tahun ini adalah In America: An Antology of Fashion, yang dimana fokus dengan gaya glamour berlapis emas.

Rasisme pada Johnny...