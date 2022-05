Link Nonton Film Korea Cleaning Up Sub Indo Full HD, Misi Rahasia yang Bermula dari Penemuan Dokumen Perusahaan



Teaser Film Drama Korea Cleaning Up -Tangkapan Layar Youtube [email protected] Drama

JURNALIS INDONESIA – menjadi film serial drama Korea terbaru yang akan segera dirilis dan merupakan adaptasi dari sebuah film asal Inggris dengan judul serupa.

Film Cleaning Up mengisahkan tentang ketiga orang wanita dengan profesi mereka sebagai jasa kebersihan di sebuah perusahan investasi sebagaimana dilansir dari Soompi pada hari Rabu (4/5).

Film ini dibintangi oleh beberapa aktor seperti Yum Jung Ah dan berperan sebagai Eo Yong Mi. Dalam film Cleaning Up, Yum terkenal sangat pekerja keras karena ingin membahagiakan kedua anaknya.

Selain itu terdapat juga Ahn In Kyung yang diperankan oleh Jun So Min. Ahn In Kyung merupakan rekan sesama jasa kebersihan dari Eo Yong Mi dengan cita-citanya mempunyai tabungan uang melimpah yang akan ia gunakan untuk masa depannya yaitu membuka kafe.

Terakhir ialah Kim Jae Hwa yang memerankan Meng Soo Ja dan terkenal licik serta suka mengambil keuntungan dari siapapun.

Ketiganya Berusaha Untuk Mengubah.....