Ada Dua Credit Scene di Doctor Strange In The Multiverse of Madness, Jangan Langsung Pulang!



film Doctors Strange in the Multiverse of Madness-Marvel-Marvel

JURNALIS INDONESIA - Film Marvel terbaru Doctor Strange In The Multiverse of Madness resmi tayang di bioskop Indonesia pada Kamis 5 Mei 2022.

Seperti film-film Marvel lainnya, Doctor Strange In The Multiverse of Madness memiliki dua credit scene yang harus ditunggu.

Kemunculan dua credit scene ini berada di pertengahan credit scene dan setelah credit scene usai.

Tentunya dua credit scene tersebut akan melanjutkan cerita Marvel Cinematic Universe dan sebagai teaser awal untuk film selanjutnya.

Jadi pastikan Anda tidak beranjak dari kursi setelah film selesai agar mengetahui kelanjutan ceritanya.

(BACA JUGA:Link Nonton Serial Marvel Moon Knight Episode 6 Sub Indo, Bisa Download Full HD)

(BACA JUGA:Dibilang Mirip! Anderson Paak Pasang Gambar Pak Tarno Sebagai Foto Profil di Akun Instagram dan Twitter Miliknya)

Doctor Strange In The Multiverse of Madness memiliki durasi 126 menit atau dua jam enam menit, dengan mid credit scene dan after credit scene.