Link Nonton Doctor Strange In The Multiverse of Madness Beserta Sinopsisnya, Bukan Rebahin atau LK21 Full HD Sub Indo



Tangkapan layar poster film Doctor Strange in the Multiverse of Madness-doctorstrangeofficial-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton film Marvel terbaru Doctor Strange In The Multiverse of Madness dengan kualitas terbaik.

Doctor Strange In The Multiverse of Madness merupakan sekuel dari Doctor Strange. Film ini resmi ditayangkan di bioskop Indonesia pada Kamis 5 Mei 2022.

Film lanjutan kisah Stephen Strange ini awalnya di sutradarai oleh Scott Derrickson dan penulis Hayley Bartlet yang merupakan sutradara dan penulis dari film Doctor Strange pertama.

Karena alasan kreatif, Scott Derrickson dan Hayley Bartley mengundurkan diri dan digantikan oleh Sam Raimi sebagai sutradara dan Michael Waldron sebagai penulis.

Sebelumnya Sam Raimi menyutradarai film Marvel lainnya seperti trilogi Spiderman, sementara Michael Waldron merupakan penulis dari serial Loki.

(BACA JUGA:Link Nonton Perempuan Tanah Jahanam Full HD dan Download Gratis, Film Horor Box Office Indonesia, Bukan LK21 atau Rebahin)

(BACA JUGA:Bukan Rebahin! Ini Link Nonton Makmum Full HD, Film Horor Terbaik Indonesia )

Doctor Strange In The Multiverse of Madness memiliki durasi 126 menit atau dua jam enam menit, dengan mid credit scene dan after credit scene.