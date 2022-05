Link Nonton Film Doctor Strange (2016) Full Movie Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Doctor Strange 1 adalah sinema berdasarkan komik Marvel yang digarap oleh Rumah Produksi superhero asal A.S Marvel Studios dan didistribusikan Walt Disney Studios Motion Pictures sejak 26 Oktober 2016 silam memiliki kelindan kisah dengan sekuel Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Film franchise Marvel Cinematic Universe tersebut di bawah arahan sutradara Scott Derrickson dan naskah yang ditulis oleh Jon Spaits dan C. Robert Cargill.

Adapun deretan lakon yang membintangi film tersebut yakni Benedict Cumberbatch sebagai dokter bedah saraf (Stephen Strange) di antara lainnya seperti Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins, Mads Mikkelsen, and Tilda Swinton.

Sementara itu Doctor Strange 1 ini merupakan generasi ketiga dari keseluruhan film yang lebih dahulu diproduksi pada tahun 1978 yang diproduksi dengan nama yang sama. Sedangankan generasi kedunya berjudul Doctor Strange: The Scorer Supreme dilepas ke layar lebar pada tahun 2007.

Berikut sinopsis beserta link nonton Doctor Strange (2016) full movie sub Indo yang dapat kalian akses di bawah ini.