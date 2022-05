Link Nonton Film Spider-Man: No Way Home (2021) Full Movie Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Rumah Produksi Marvel Studio menghadirkan Spiderman No Way Home dan didistribusikan oleh Sony Pictures Entertainment resmi tayang di bioskop sejak, 15 Desember 2021 lalu.

Film ini menjadi trilogi ketiga dari Spiderman dan superhero berpengaruh pada Sinema Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Dalam film tersebut, Parker meminta Dr. Stephen Strange (Cumberbatch) untuk menggunakan sihirnya membuat identitas Peter Parker sebagai Spider-Man menjadi rahasia lagi setelah diungkap oleh musuhnya Mysterio di akhir film Spider-Man: Far From Home.

Ketika mantranya salah, multiverse terbuka dan memungkinkan pengunjung dari realitas alternatif lain memasuki alam semesta Parker.

Film franchise Marvel Cinematic Universe tersebut di bawah arahan sutradara Jon Watts dan naskah yang ditulis oleh Chris McKenna and Erik Sommers.

Adapun deretan lakon yang membintangi film tersebut yakni Tom Holland sebagai Peter Parker/Spider-Man bersama Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Alfred Molina, Benedict Wong, Tony Revolori, Marisa Tomei, Andrew Garfield, dan Tobey Maguire.

Berikut sinopsis beserta link nonton film Spider-Man: No Way Home (2021) full movie sub Indo yang dapat kalian akses di bawah ini.