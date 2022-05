Link Nonton Film Marvel What If...? (2021) Full Movie Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - What If...? adalah serial antologi animasi Amerika yang dibuat oleh A. C. Bradley untuk layanan streaming Disney+, berdasarkan serial Marvel Comics dengan nama yang sama tayang sejak 11 Agustus 2021.

Animasi superhero tersebut menjadi serial televisi ke empat di Marvel Cinematic Universe (MCU) yang diproduksi oleh Marvel Studios dan didistribusikan oleh Disney+Hotstar.

Serial ini mengeksplorasi garis waktu alternatif di multiverse yang menunjukkan apa yang akan terjadi jika momen besar dari film MCU terjadi secara berbeda.

What If..? menjadi serial yang wajib ditonton oleh penggemar Marvel (Marvelites) karena dalam tiap episodenya berusaha mengeksplorasi kemungkinan yang bisa saja terjadi dan akan memiliki kelindan dengan tiap cerita pada tokoh superhero Marvel maupun Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Serial franchise Marvel Cinematic Universe tersebut di bawah arahan sutradara Bryan Andrews dan naskah yang ditulis ole A. C. Bradley.

Beberapa seri What If? yang terkenal adalah What if Aunt May had died instead of Uncle Ben?, What if Thanos joined the Avengers?, What if Captain America had not vanished during World War II? dan sebagainya.

Berikut sinopsis beserta link nonton What If...? (2021) full movie sub Indo yang dapat kalian akses di bawah ini.