Link Nonton Film Loki (2021) Full Movie Sub Indo, Bisa Download Full HD

JURNALIS INDONESIA - Loki merupakan serial televisi Amerika yang dibuat oleh Michael Waldron untuk layanan streaming Disney+, berdasarkan Marvel Comics yang menampilkan karakter dengan nama yang sama resmi rilis pada 9 Juni 2021 lalu.

Waldron sebagai penulis kepala dan Kate Herron menyutradarai musim pertama, dengan Eric Martin, duo Justin Benson dan Aaron Moorhead masing-masing berperan sebagai penulis kepala dan memimpin tim penyutradaraan untuk serial Loki yang kedua.

Villain Marvel tersebut menjadi serial televisi ketiga dalam Marvel Cinematic Universe (MCU) yang diproduksi oleh Marvel Studios, berbagi kesinambungan dengan film-film waralaba yang lain. Serial ini terjadi setelah peristiwa film Avengers: Endgame (2019), di mana versi alternatif dari Loki membuat garis waktu baru.

Serial Loki atau God of Mischief ini menjadi penting sebagai tonton wajib para penggemar Marvel yang memungkinan adanya plot twist dalam sinema layar lebar Doctor Strange in the Multiverse of Madness, karena dengan Tesseract Loki mampu menghilang dan membuat timeline baru.

Adapun deretan lakon yang membintangi serial tersebut yakni Tom Hiddleston mengulangi perannya sebagai Loki dengan Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Tara Strong, Owen Wilson, Sophia Di Martino, Sasha Lane, Jack Veal, DeObia Oparei, Richard E. Grant.

Berikut sinopsis serial Loki (2021) sub Indo.