Link Nonton Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness Sub Indo, Klik di Sini dan Pesan Tiketnya

JURNALIS INDONESIA - Rumah Produksi Marvel Studios dan Walt Disney seperti tak ada habis-habisnya menghadirkan sinema layar lebar superhero teranyarnya bertajuk Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang merupakan karakter dari Marvel Comic sekaligus sekuel Doctor Strange (2016).

Meski film tersebut sempat mengalami penundaan tayang pada (25/3) lalu, akibat perlunya pengambilan syuting ulang hingga memakan waktu selama 6 minggu pada 2021 lalu akhirnya film superhero Doctor Strange resmi tayang diseluruh bioskop Tanah Air pada hari ini Kamis, (5/5).

Film ini menjadi bagian dari Phase 4 Marvel Cinematic Universe (MCU), dengan alur cerita berdasarkan superhero Marvel Comics dengan nama yang sama, Doctor Strange.

Dibawah arahan sutradara Sam Raimi, penulis naskah oleh Michael Waldron, dan dibintangi Benedict Cumberbatch sebagai Stephen Strange, bersama Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg, dan Rachel McAdams.

Dalam film tersebut, Strange dan sekutunya melakukan perjalanan ke multiverse untuk melindungi seorang gadis muda dari Wanda Maximoff, yang tidak akan berhenti untuk mengambil kembali putranya sendiri dengan cara apapun.

Berikut sinopsis beserta link nonton film Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang dapat kalian akses di bawah ini.