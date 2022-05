Link Nonton Serial Drama Korea The Sound of Magic Sub Indo, Bisa Download Full HD



The Sound of Magic Annara Sumanara--netflix

JURNALIS INDONESIA - Perusahaan streaming online asal A.S Netflix kembali menghadirkan serial drama Korea (drakor) teranyarnya bertajuk The Sound of Magic resmi tayang perdana pada Jum'at, (6/5).

The Sound of Magic adalah serial hasil alih wahana berdasarkan webtoon berjudul Annarasumarana oleh penulis Ha Il Kwon yang dirilis di Naver Webtoon pada tahun 2010 silam.

Mengandung genre drama musikal, fantasi drakor tersebut dibawah arahan sutradara Kim Seong Yoon dan Kim Min Jung bertindak sebagai penulis naskah.

Adapun lakon yang membintangi serial tersebut antara lain adalah Ji Chang Wook, Hwang In Youp, Choi Sung Eun dan Chi Hae Won.

Drama korea ini juga menjadi ajang kembalinya Ji Chang Wook ke panggung hiburan.

Drama The Sound of Magic dipastikan melepas 6 episode di musim pertamanya dan berkategori pemirsa 13+ yang berarti sangat cocok ditonton bersama keluarga pun dengan pasangan.

Berikut sinopsis beserta link nonton serial drama Korea The Sound of Magic sub Indo yang dapat kalian akses di bawah ini.