Link Nonton Film Oh My General: Love Across Time yang Punya Tema Perjalanan Waktu, Bisa Streaming Sub Indo dan Full HD



Film Oh My General: Love Across--tangkapan layar YouTube YOUKU Indonesia

JURNALIS INDONESIA – Tonton Film China, Oh My General: Love Across Time tentang seorang wanita cantik yang tiba-tiba datang ke dunia lain dan menemukan cinta.

Kabar baik untukmu yang suka dengan Film bertemakan time travel, karena Film yang satu ini memiliki latar mengenai perjalanan waktu ke masa yang berbeda.

Film ini telah dirilis pada Desember tahun 2017 dengan beberapa judul lain yaitu, Jiang jun zai shang zhi shi kong lian ren.

Sebelum menontonnya mari kita cek sinopsis singkat mengenai film ini.

Sinopsis Singkat Film Oh My General: Love Across Time

(BACA JUGA:Link Nonton Painted Skin 2022 Sub Indo, Film China yang Ceritakan Perjalanan Cinta Iblis Rubah dan Seorang Pelukis Tampan Sub Indo)

(BACA JUGA:Link Nonton Drama China Who Rules The World, Dibintangi Yang Yang dan Zhao Lusi 1, Bisa Streaming dan Download Full HD )

Demi mempertahankan negara, Liu Xiyin (Wang Chu Ran) menggunakan kecantikan dan kepintarannya membuat kerusuhan sipil di negara Xi Xia.

Ia kemudian sempat meminum anggur beracun untuk bunuh diri, akan tetapi dia malah datang ke dunia lain yaitu ke masa depan.