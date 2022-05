Link Download Mp3 Lagu Lady Gaga - Hold My Hand, Lengkap dengan Liriknya

JURNALIS INDONESIA - Pelantun lagu Poker Face alias Lady Gaga baru saja merilis single teranyarnya bertajuk Hold My Hand pada Selasa, (3/5).

Single tersebut dipastikan menjadi runut suara (sound track) resmi film warlaba yang dibintangi Tom Cruise, Top Gun: Maverick (2022) yang akan tayang pada 31 Mei 2022 mendatang.

Dikutip melalui unggahan di laman resmi sosial media @ladygaga pada Rabu, (4/5) penyanyi berusia 36 tahun ini menjelaskan maksud dari lagu tersebut.

"Aku ingin berkata bahwa aku menulis lagu untuk sebuah film yang MENGAGUMKAN, tapi juga untuk orang yang merasa mereka nggak akan baik-baik saja atau KITA tidak akan membaik dan hidup mengajarkan hal-hal sulit agar kita kembali punya rasa kemanusiaan ketika sulit untuk memercayai diri sendiri," tulis penyanyi asal New York, Amerika Serikat tersebut.

Hold My Hand sebagai lagu balada yang mengandung unsur yang cukup emosional.

Lagu ini seakan meyakinkan pendengarnya bahwa akan selalu ada seseorang yang menggenggam tangan kita di masa tersulit.

"So cry tonight / But don't you let go of my hand / You can cry every last tear / I won't leave 'til I understand / Promise you'll just hold my hand," lanjut Gaga.

Berikut link download Mp3 beserta lirik lagu Lady Gaga - Hold My Hand yang dapat kalian akses di bawah ini.