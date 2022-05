Sudah Bisa Dimainkan! Ini 3 Game PlayStation Plus yang Diliris Awal Mei



PlayStation 5--instagram/@playstation

JURNALIS INDONESIA - Ini dia 3 game yang dapat dimainkan di PlayStation Plus sejak Selasa (3/5) kemarin.

Terdapat beberapa game playstation seru yang dapat dimainkan oleh beberapa gamers.

Untuk bulan Mei ini, terdapat 3 game yang bisa gamers mainkan di PlayStation Plus yakni FIFA 22, Tribes of Midgard dan Curse of the Dead Gods.

Dilansir dari website PlayStation.Blog pada Rabu (27/4) lalu, ketiga games ini dapat dimainkan di PS4 dan PS5.

FIFA 22 merupakan game yang dengan kategori olahraga yaitu sepak bola.

Fitur dalam FIFA 22...